Det skal have større konsekvenser, når kontanthjælpsmodtagere eller personer på uddannelseshjælp og integrationsydelse pjækker fra aftalte aktiviteter, laver sort arbejde eller opholder sig i udlandet.

Sådan lyder oplægget fra regeringen i et nyt udspil, som avisen Danmark har fået indsigt i.

Oplægget indeholder 20 konkrete forslag, der skal styrke kommunernes muligheder for at gennemføre sanktioner mod ledige, som misbruger systemet.

»Der er behov for at sende et signal om, at det får mærkbare konsekvenser, når man bliver væk fra et aftalt tilbud eller gør noget, som er i direkte strid med loven,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til avisen Danmark.

Blandt andet skal eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager ydelser, mens de opholdet sig i udlandet, straffes hårdere.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet bliver cirka 16 procent af borgerne på kontanthjælp og uddannelseshjælp årligt mødt af en eller flere sanktioner.

/ritzau/