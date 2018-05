Regeringen vil til efteråret komme med et udspil, der skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

København. Regeringen vil til efteråret komme med forslag til, hvordan man kan få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin tale onsdag under Folketingets afslutningsdebat.

Her konstaterer han, at flere nu søger ind på erhvervsuddannelserne, men stadig ikke så mange, som regeringen har sat sig som mål.

- Derfor har vi også fremlagt et bud på, hvordan vi får flere praktiske elementer i folkeskolen, så eleverne oplever, at undervisningen også peger frem mod en erhvervsuddannelse.

- Og derfor kan jeg i dag sige, at regeringen til efteråret vil komme med et nyt udspil til, hvordan vi får endnu flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse, siger statsministeren.

Regeringen har allerede i forbindelse med gymnasiereformen skærpet adgangskravene til gymnasiet i håb om, at flere vil vælge en erhvervsuddannelse.

Og man har indgået en trepartsaftale med arbejdsgivere og fagbevægelse, som tilskynder virksomhederne til at oprette flere praktikpladser.

Det er regeringens mål, at 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Og i 2025 skal andelen op på 30 procent.

I år havde 19,4 procent af de uddannelsessøgende elever i 9. og 10. klasse en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Det var 0,9 procent flere end sidste år.

- Det kan vi være glade for og stolte af, men ikke stille os tilfredse med.

/ritzau/