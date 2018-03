Når folk bevæger sig og dyrker idræt, bidrager det ifølge regeringen til bedre sundhed og beskæftigelse.

København. Regeringen vil have flere danskere til at dyrke idræt. Det skal bidrage til bedre sundhed og beskæftigelse.

Derfor nedsætter Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Kulturministeriet tre arbejdsgrupper med deltagelse af en række andre ministerier og eksterne parter.

De skal undersøge, hvordan man opnår bedre sundhed og øger tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Arbejdsgrupperne er nedsat i forlængelse af et temamøde på Marienborg hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om idræt i september sidste år.

Ifølge kulturminister Mette Bock (LA) er der mange positive aspekter ved at dyrke mere idræt.

- Vi har generelt en høj idrætsdeltagelse i Danmark, men der er nogle grupper af borgere, som vi ikke har med i fællesskabet, og hvis vi skal have dem med, så skal vi løfte i flok.

- Ved at dyrke idræt i og uden for foreninger kan man knytte bånd på kryds og tværs af sociale og kulturelle skel, og det kan styrke sammenhængskraften i Danmark, siger Mette Bock i en pressemeddelelse.

Hos Danmarks Idrætsforbund ser formand Niels Nygaard frem til arbejdet i arbejdsgrupperne.

- Det er helt afgørende, at flere tager del i vores vision om at blive verdens mest idrætsaktive folk.

- Vi har ekspertisen i idrætten til at sikre idrætstilbud til mange forskellige målgrupper, men der er brug for en endnu mere aktiv deltagelse fra politikere, kommuner, patientforeninger og andre aktører, der har kontakten med folk i alle livsfaser.

- Det gælder også de danskere, der ikke af sig selv trækker i træningstøjet. Alle spiller en vigtig rolle for at få flere til at dyrke idræt, siger Niels Nygaard.

Et aktivt liv kan forebygge nedslidning på kroppen. Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Det er ikke bare godt for den enkelte, men også for samfundet, da man kan blive længere på arbejdsmarkedet, siger han, mens sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tilføjer:

- Både børn, voksne og ældre får et fællesskab, der hjælper med at holde motivationen til at blive sundere oppe.

/ritzau/