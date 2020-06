Tre gange skal grænsen for forsamlingsforbuddet revideres hen over sommeren, viser nyt udspil.

Regeringen vil hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra mandag den 8. juni.

Det viser et brev, der indeholder et udspil, som er sendt rundt til partilederne.

Planen er, at forsamlingsforbuddet skal hæves i tre etaper. I første etape mandag bliver det hævet til 50 personer.

I anden etape den 8. juli hæves det til 100 personer, og i tredje etape den 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Lige nu er forsamlingsforbuddet på ti personer på grund af coronakrisen.

Politiet kan stadig nedlægge opholdsforbud i alle tre etaper.

