De meget omfattende danske sundhedsdata skal give arbejdspladser og bedre behandling ifølge regeringen.

Data fra sundhedsvæsnet skal spille en nøglerolle i regeringens strategi for at øge eksporten i det, der kaldes life science-branchen.

Den dækker over virksomheder inden for blandt andet det farmaceutiske, bioteknologiske og medicinske område.

De danske virksomheder har ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) en global styrkeposition på det felt. Det er den styrkeproduktion, som regeringen vil beholde og udvide med sin strategi.

Strategien består af en lang række elementer, hvoraf flere af dem drejer sig om, hvordan de store danske registre med sundhedsdata kan føre til bedre forskning og de bedst mulige sundhedsprodukter.

- De danske sundhedsdata er helt unikke, fordi mange sundhedsregistre dækker hele befolkningen over mange år og kan kobles på tværs af datakilder, skriver regeringen i strategien.

Strategien er allerede finansieret med 70 millioner kroner årligt til og med 2023 via finansloven. Derudover er der en pulje på 30 millioner kroner i årene 2022 og 2024.

Strategien er fredag blevet præsenteret på et pressemøde i Dansk Industri.

Her fremhævede erhvervsminister Simon Kollerup muligheden for, at de danske sundhedsdata kan skabe grobund for arbejdspladser i Danmark, mens sundhedsminister Magnus Heunicke (S) pegede på, at strategien også gerne skal føre til en højere kvalitet i behandling.

/ritzau/