Et nyt regeringsudspil skal gøre det sværere for organiserede kriminelle at begå røverier mod danske butikker.

Der er for mange butiksejere, der gentagne gange oplever, at organiserede butikstyve får frit spil til at stjæle stort og småt.

Det mener i hvert fald justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i et udspil lægger op til at øge politiindsatsen og slå hårdere ned på butikstyverier.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Butiksejerne oplever, at det er de samme tyve, som kommer igen og igen og stjæler varer fra butikkerne. Nogle gange sker det sågar helt åbenlyst, hvor det er tydeligt, at de her kriminelle er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne af deres handlinger, siger Søren Pape Poulsen.

For at komme de organiserede butikstyverier til livs vil regeringen blandt andet oprette særlige zoner - eller hotspots - hvor der vil være øget patruljering. Disse zoner skal dække områder, hvor butikstyve har været særligt aktive.

Man planlægger at oprette mellem fem og ti hotspots. Det er politiet og de erhvervsdrivendes brancheorganisationer, der i fællesskab skal udvælge områderne.

Ifølge Justitsministeriet er der et særligt problem med butikstyveriet begået af udenlandske statsborgere. Sidste år stod udenlandske statsborgere for 34 procent af alle tilfælde af butikstyveri.

Det er frustrerende og skaber utryghed for de erhvervsdrivende og for borgerne. Det vil vi på ingen måde acceptere, lyder det fra Søren Pape Poulsen.

Regeringens nye udspil vækker begejstring hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd.

- Det er meget tilfredsstillende. De har nu indført stærkere kontrol med tingene. Der vil blive sat flere ressourcer af til opkrævning, og der er hårdere straffe, siger John Wagner, administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd.

Organisationen har længe efterspurgt, at der blev gjort noget ved butikstyverierne, og er glad for, at det nu ser ud til at ske.

- Det tager jo tid at forberede den slags udspil. Vi havde selvfølgelig gerne set, at man havde gjort en indsats allerede for fem til ti år siden. Men det er bedre sent end aldrig, siger John Wagner.

Hos brancheorganisationen er man sikker på, at udspillet kommer til at betyde færre tyverier og større sikkerhed for butiksejerne, de ansatte og kunderne.

Foruden den øgede og mere målrettede politiindsats indeholder forslaget fra regeringen også en fordobling af bødesatserne for butikstyveri, en styrket indsats mod hæleri med blandt andet brug af hemmelige agenter, der skal undersøge hæleri på internettet, samt mindre bureaukrati i sagsbehandlingen af sager.

/ritzau/