Gyldigheden for valuarvurderinger skal forlænges, og den offentlige vurdering skal følge inflationen.

Regeringen vil forlænge gyldigheden for valuarvurderinger fra halvandet år til tre et halvt år. Den vil også gøre den offentlige vurdering mere retvisende.

Det fremgår af et lovforslag, som fremsættes torsdag. Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet, at valuarvurderinger kun er gyldige i forbindelse med én generalforsamling. Det er forholdsmæssigt dyrt for særligt de mindre foreninger.

Der findes tre forskellige måder at værdisætte andelsboligforeningens ejendom på.

Nogle benytter sig af anskaffelsesværdien, andre får en valuarvurdering, mens en tredje mulighed er at værdisætte ud fra den offentlige vurdering.

Værdiansættelsen skal blandt andet bruges, når en andel skal sælges eller overdrages til andre.

I flere år har der dog været en usikkerhed i forhold til den offentlige vurdering.

Siden 2012 er der ikke lavet nye offentlige ejendomsvurderinger for andelsboligforeninger.

Det har betydet, at andelsværdien i mange foreninger har stået i stampe i flere år.

Da Folketinget i 2021 besluttede helt at afskaffe ejendomsværdiansættelsen for erhvervsejendomme, ramte det også andelsboligforeningerne. Det stod klart, at der ikke kom en løsning.

Derfor har nogle foreninger været nødt til at skifte til en anden slags vurdering, hvilket typisk er en valuarvurdering. Derfor skal gyldigheden for dem forlænges.

Derudover skal de offentlige vurderinger være mere retvisende ved, at de følger inflationen.

Det skal ske ved en mulighed for at regulere den sidste offentlige ejendomsvurdering efter nettoprisindekseringen.

/ritzau/