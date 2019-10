Regeringen lægger op til et løft af velfærd og uddannelser for 5,4 milliarder kroner.

Regeringen lægger op til et løft af velfærd og uddannelser på 5,4 milliarder kroner.

Det fremgår af udspillet til finansloven, som Ritzau har set.

En stor del af de penge er dog allerede offentliggjort i forbindelse med tidligere aftaler.

- Vi sikrer et reelt løft af vores velfærd. Efter flere år, hvor pengene ikke har fulgt med befolkningsudviklingen, sætter vi nu en ny retning, skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i finanslovsforslaget.

Af de 5,4 milliarder til velfærd og sundhed er 2,2 milliarder allerede offentliggjort i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi. 1,5 milliarder kroner er offentliggjort i forbindelse med den økonomiske aftale med regionerne.

Ud over det afsættes der 300 millioner kroner til at ansætte flere sygeplejersker. Det fremgår, at regeringen ønsker at afsætte 600 millioner kroner i 2021 til 2023 for at nå op på de lovede 1000 ekstra sygeplejersker.

- Regeringen vil styrke velfærden og understøtte, at der tilføres flere hænder i sundhedsvæsnet. Det skal sikre mere tid til omsorg i mødet med den enkelte borger, skriver regeringen i sit udspil.

Yderligere 300 millioner kroner afsættes til et midlertidigt tilskud til fattige børnefamilier. Det er familier, der er ramt af eksempelvis kontanthjælpsloftet eller andre lofter for ydelser.

- Børn i Danmark skal vokse op under ordentlige forhold, uanset deres baggrund og forældrenes situation, skriver regeringen.

Tilskuddet blev aftalt med støttepartierne i regeringsdannelsen som en midlertidig løsning, inden ydelserne er gennemgået af en kommission.

På uddannelsessiden er der fundet 700 millioner kroner til at afskaffe omprioriteringsbidraget.

Ud over de øgede udgifter til velfærd og uddannelse fremhæver regeringen i sit finanslovsforslag 1,2 milliarder kroner til politi og anklagemyndigheden og 1,5 milliarder kroner til genopretningen af skattevæsnet.

Dertil kommer en milliard kroner til grøn forskning og 2,1 milliarder kroner til en pulje, der blandt andet dækker minimumsnormeringer.

