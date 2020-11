Regeringen arbejder på at gøre det billigere for danskerne at gå ud og opleve noget, siger statsministeren på konference arrangeret af Horesta.

Det er en del de igangværende finanslovforhandlinger at finde en sundhedsforsvarlig måde at gøre det billigere for danskerne at gå på restaurant eller overnatte på hotel.

Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag til en konference arrangeret af brancheorganisationen for hoteller og restautanter, Horesta. Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi arbejder stadigvæk med, om vi kan få lavet noget fradrag eller på en eller anden måde få undersøgt, hvordan danskerne kan få mere for deres penge. Den idé har vi været igennem mange gange, og jeg synes, at den er god, siger hun.

Siden marts har regeringen “på kryds og på tværs” undersøgt måder hvorpå, borgerne kan bruge penge på oplevelser gennem en voucher eller et fradrag.

- Og det sidder vi og kigger på nu. Det kan godt være, at det kan være i sammenhæng med det fradrag, vi kender, hvor tanken er at hæve servicefradraget, siger Mette Frederiksen.

Horestas konferencen Next Normal skal sætte fokus på, hvordan branchen kan udvikle sig under og efter corona, og et “besøgfradag” til oplevelser har længe været på brancheforeningens ønskeliste over initiativer, der kunne imødekomme branchen tab af indtægt.

Hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt af de restriktioner, der er meldt ud fra regeringen som følge af den smitsomme virus. Siden Danmark gik i dvale 11. marts har branchen ifølge Horesta mistet 17 milliarder kroner i omsætning. Det er 42 procent i forhold til samme periode sidste år.