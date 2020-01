Arkivloven skal ændres, så alle danskere får ret til egne oplysninger i de danske arkiver, mener regeringen.

Det skal være muligt for alle danskere at få adgang til deres egne oplysninger i de danske arkiver.

Derfor foreslår regeringen en ændring af arkivloven, så danskerne ikke længere skal søge dispensation, hvis de vil tilgå egne oplysninger i arkiverne.

- Hvis man ønsker adgang til sine egne sager, skal man henvende sig til rigsarkivet, og så vil de hjælpe med at finde alle de dokumenter, de har om en.

- Det er gratis at få indsigt i sine dokumenter. Og det er vigtigt, at vi sikrer hver enkelt person at have så meget frihed som muligt - friheden til at kende sin egen historie, siger kulturminister Joy Mogensen.

I dag er det nødvendigt at søge om tilladelse. Men med lovændringen ønsker regeringen at sikre, at for eksempel personer, som har været anbragt på institutioner, har adgang til deres egne oplysninger.

Med en lovændring håber Joy Mogensen, at endnu flere vil søge om indsigt i deres egne oplysninger.

- Der er i dag 1900 personer om året, der søger aktindsigt i deres egen sag. Det er ikke udelukkende tidligere anbragte børn eller med forbindelse til de børn, men en bred vifte af danskerne.

- Men med denne ændring skal man ikke søge dispensation for at få adgangen, så forhåbentligt vil flere benytte tilbuddet, siger hun.

