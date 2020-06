Søndag forhandler partier om sommerpakke, der skal stimulere dansk økonomi. En lang række ønsker er i spil.

Regeringen vil give 1000 skattefrie kroner til blandt andre pensionister og førtidspensionister som led i den såkaldte sommerpakke.

Pakken skal stimulere dansk økonomi, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) søndag på vej ind til forhandlinger.

- Vi har fra regeringens side lagt et forslag frem om, at blandt andre pensionister og førtidspensionister kan få 1000 kroner skattefrit som et engangsbeløb, siger han.

Folketingets partier er søndag eftermiddag gået i gang med at forhandle om sommerpakken.

- Der er også andre bud på bordet, og det bliver ikke nemme forhandlinger. Der er flere ønsker, end der er penge til, siger Nicolai Wammen.

Nicolai Wammen hentyder til partiernes ønskeliste til sommerpakken, og der er mange mulige tiltag på bordet.

SF ønsker ekstra børnechecks, mens Dansk Folkeparti byder ind med et forslag om et skattefrit år for pensionister.

Hos Enhedslisten har man foreslået at give en sommercheck på 10.000 kroner til personer med en indkomst under 350.000 kroner årligt.

Venstre og De Konservative er klar til at lave tiltag for at fremme dansk eksport.

Partierne er enige om, at der skal findes en model for udbetaling af indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge er et resultat af den nye ferielov, der blev gennemført i 2019.

Planen var, at pengene skulle stå i en offentlig feriefond, til den enkelte går på pension.

Samlet drejer det sig om omkring 100 milliarder kroner før skat groft baseret på fem ugers ferie.

Men partierne har forskellige holdninger til, hvor mange af pengene der skal udbetales - eller om de skal udbetales drypvist.

/ritzau/