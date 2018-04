I et nyt medieforlig vil regeringen have fokus på at udvikle nye formater og fritage digitale medier fra moms.

København. Regeringen vil reagere på det, den ser som en skævvridning af mediemarkedet. Derfor vil den fritage digitale medier fra moms.

Iværksætterstøtten for nye trykte og elektroniske medier øges desuden for at bidrage til udviklingen af nye formater og forretningsmodeller.

Det fremgår af regeringens udspil til et nyt medieforlig, som kulturminister Mette Bock (LA) fremlægger torsdag.

Desuden mister Radio24syv en tredjedel af sin bevilling, 40 procent af TV2 skal sættes til salg, og public service-puljen får en størrelse på cirka 220 millioner kroner årligt.

Dermed indledes der snarligt forhandlinger om et nyt medieforlig, der dækker fra 2019.

Forud for forhandlingerne er regeringen og Dansk Folkeparti enedes om, at Danmarks Radio skal spare 20 procent.

