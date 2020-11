Regeringen rykker frist for belønning for hurtig aflivning af mink med tre dage til den 19. november.

Regeringen ønsker at forlænge fristen for aflivning af mink under ordningen, der giver minkavlere et beløb per aflivet dyr.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i pressemeddelelse kort efter midnat natten til mandag.

Fristen for den såkaldte "tempobonus"-ordning bliver rykket fra den 16. november til 19. november.

Lovgrundlaget i ordningen skal dog først på plads, før det er muligt at udbetale bonussen. Dette forhandler regeringen blandt andet med de øvrige partier om i øjeblikket.

Tempo-bonus ordningen betyder, at minkavlere får en bonus for hurtig aflivning af deres dyr. Beløbene i ordningen vil der ikke blive ændret på, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

I syv nordjyske kommuner får minkavlerne 30 kroner per mink, de har aflivet inden den 19. november.

I resten af landet modtager avlerne 20 kroner, hvis de afliver minkene inden den 19. november.

/ritzau/