- Verdens øjne hviler på os på grund af den særlige situation, sagde statsminister Mette Frederiksen torsdag.

Udenrigsministeriet indkalder til pressemøde for den internationale presse om mutation af coronavirusset fra mink til mennesker i Danmark.

Pressemødet finder sted fredag klokken 14.30, oplyser ministeriet.

Med på fredagens pressemøde er udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Torsdag udtalte statsminister Mette Frederiksen (S), at "verdens øjne hviler på os på grund af den særlige situation". Det gjorde hun i forbindelse med et pressemøde - på dansk - om samme emne.

Der er fundet en særlig variation af coronavirus i mink. Den kan i yderste konsekvens svække effekten af en eventuel vaccine. Derfor skal alle mink - op mod 17 millioner - i Danmark aflives.

Torsdag meddelte regeringen, at man forsøger at inddæmme smitten i syv nordjyske kommuner.

Det drejer sig om kommunerne Jammerbugt, Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Brønderslev.

Regeringen præsenterede torsdag en række nye tiltag og restriktioner for at reducere smitteudviklingen i Nordjylland.

Tiltagene er foreløbigt gældende til og med 3. december. Blandt andet opfordres alle beboere i de berørte kommuner kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det. Herunder varetagelse af kritiske funktioner.

Der lukkes for kollektiv persontrafik. Det vil sige bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne. Dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.

Desuden opfordres alle med bopæl i de berørte kommuner til at lade sig teste i den periode, som tiltagene gælder.

Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering fra 7. november. Der er dog mulighed for take away.

/ritzau/