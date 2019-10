Ifølge regeringens forslag skønnes prisen på en bærepose at stige med 50 øre ved en fordobling af afgifter.

Forbruget af plastik og mængden af affald skal ned.

Det mener regeringen, der vil fordoble afgifterne på bæreposer af både plast og papir. Desuden skal afgifterne fordobles på engangsservice.

Det fremgår ifølge Ritzaus oplysninger af regeringens udspil til en finanslov for 2020.

Fordoblingen skønnes ifølge forslaget at øge prisen for forbrugerne på plast- og papirbæreposer med cirka 50 øre. For engangsservice skønnes prisen at blive øget cirka 16 procent.

De højere afgifter vurderes ifølge regeringen at kunne nedbringe forbruget af bæreposer med cirka 20 procent.

Desuden skønnes også - dog med en betydelig usikkerhed - at de højere afgifter vil mindske mængden af affald fra poserne og engangsservice med 2800 ton.

Allerede i august meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at hun ville fordoble afgifterne. Samtidig meldte hun ud, at regeringen vil forbyde udleveringen af gratis bæreposer.

I Dansk Erhverv mener miljøpolitisk chef Jakob Lamm Zeuthen, at forslaget umiddelbart vil føre til, at forbrugeren tænker sig mere om. Men han peger på, at der i butikker allerede er tiltag i gang. Heriblandt at tage penge for poserne.

- Vi forventer, at når vi når udgangen af 2019, er salget af uddelingen af poser faldet med 20-25 procent til 300 millioner poser om året, når afgiften træder i kraft, siger han og tilføjer, at der også kommer informationskampagner næste år.

Han roser dog, at regeringen tager med i forslaget, at afgifterne også hæves på bæreposer af papir.

- Papirsposer har en større negativ miljøeffekt, fordi de er sværere at genbruge for forbrugeren, siger han.

Henrik Beha Pedersen, stifter af Plastic Change, mener, at det er det rigtige sted at sætte ind, når regeringen vil hæve afgifter på bæreposer af plast og papir samt engangsservice.

- Vi mener, at en afgiftspolitik skal fremme, at vi får materialer på markedet, som er genbrugelige, og som kan genanvendes.

- Men så er spørgsmålet, om afgiften er så stor, at den faktisk kan ændre danskernes adfærd, siger han.

Ifølge finanslovsforslaget skønnes de hævede afgifter at indbringe statskassen cirka 195 millioner kroner i 2020, mens det ventes at falde til 175 millioner kroner i 2025.

Jakob Lamm Zeuthen stiller dog spørgsmål ved, om regnestykket holder, fordi antallet af poser allerede er ved at falde.

/ritzau/