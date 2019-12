Regeringen vil indkalde til drøftelser for at få slået ned på et stigende forbrug af lattergas blandt unge.

Det skal være forbudt for unge under 18 år at købe lattergaspatroner.

Det er et af elementerne i et forslag fra regeringen om at slå ned på misbrug af lattergas som beruselsesmiddel blandt unge.

Det meddeler erhvervsminister Simon Kollerup (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde i Erhvervsministeriet.

- Vi er i denne tid vidner til en meget trist tendens, primært blandt unge mennesker, hvor flere og flere unge misbruger lattergas som et rusmiddel, siger Simon Kollerup.

- Mange har set, at lattergaspatronerne ligger på vores gader. Og man har hørt mange triste historier om, hvordan unge bliver ramt af det, blandt andet på festivaler hen over sommeren.

- Regeringen ser det som et stort problem og vil derfor indkalde til politiske drøftelser, siger erhvervsministeren.

Konkret lægger regeringen op til at indføre en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner til unge under 18 år.

Lattergas som rusmiddel er heller ikke sikkert for personer over 18 år, og derfor kan en aldersgrænse ikke stå alene.

Regeringen foreslår også, at der skal være en mængdebegrænsning, så der kun må sælges to lattergaspatroner på otte gram ad gangen.

Større beholdere med lattergas skal kun kunne anvendes til industrielle og restaurantmæssige formål, og de skal derfor ikke kunne sælges til private.

Regeringen vil også hæve bødeniveauet, hvis reglerne ikke bliver overholdt af de salgssteder, hvor lattergaspatronerne kan blive solgt.

Ifølge produktsikkerhedsloven er det allerede i dag forbudt at sælge lattergaspatroner til ikkesikre formål, for eksempel til beruselse.

Dette gælder både på internettet og på fysiske salgssteder som kiosker og barer.

Lattergas kan som middel til beruselse give alvorlige skader på helbredet, og det kan i værste fald medføre kvælning.

Allerede i foråret var regulering af lattergaspatroner på dagsordenen, og et lovforslag skulle tredjebehandles i maj.

Da der i begyndelsen af maj blev udskrevet folketingsvalg, gik forslaget dog i sig selv igen.

