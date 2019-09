Det skal være slut med at bruge fluorstoffer, der hjælper med at afvise smuds og vand, mener regeringen.

Når produkter som madpapir, muffinforme og paptallerkener er gode til at afvise vand og snavs, skyldes det ofte såkaldte fluorstoffer.

Men stofferne er ifølge flere danske forskere og organisationer meget skadelige, og derfor vil regeringen forbyde stofferne i mademballage. Det skriver Politiken mandag.

- Det vil vi, fordi jeg ikke vil acceptere en risiko for, at de her meget skadelige stoffer vandrer fra indpakningen over i maden. Vi kan se, at stofferne udgør et stort sundhedsmæssigt problem, og vi kan ikke vente længere på EU, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) til Politiken.

Forbuddet skal efter planen gælde både danske varer samt varer fra udlandet. Det fremgår ikke, hvornår et eventuelt forbud skulle gælde fra.

Der er ifølge avisen i årtier blevet advaret mod fluorstofferne - der ikke må forveksles med fluor i tandpasta, som er et helt andet stof.

Fluorstofferne skaber den glatte hinde, som man kan se i nogle pizzabakker, på paptallerkener og indersiden af poser til mikrobølgeovnspopcorn. De sikrer, at materialerne ikke gennemvædes af fedt og anden væske.

De har dog også en slagside. De er svære at nedbryde, og derfor kan de være i både havmiljø og grundvand i meget lang tid.

Herigennem kan både dyr og mennesker få dem ind i kroppen, og det er et problem, mener Anne Marie Vinggaard, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.

- Når du først har fået dem ind i kroppen, er de ikke sådan at slippe af med. De binder sig til proteinerne i dit blod og i de blodrige organer, siger hun til Politiken.

I kroppen kan de ifølge Forbrugerrådet Tænk blandt andet føre til øget risiko for at få kræft, dårligere immunforsvar, øget abortrisiko, lavere fødselsvægt og hormonforstyrrelser.

En rapport fra Nordisk Ministerråd fastslog i marts i år, at mellem 750 og 1250 mennesker hvert år mister livet på grund af fluorstoffer.

/ritzau/