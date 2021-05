Lokale og regionale medier bør få en større bid af mediestøtten frem de nationale medier, mener regeringen.

Regeringen vil i en kommende medieaftale give mindre mediestøtte til nationale medier og i stedet prioritere støttekronerne til lokale og regionale medier.

Det oplyser kulturminister Joy Mogensen (S) torsdag. Det sker i forbindelse med regeringens udspil for at styrke lokalsamfundene uden for de store byer. Det udspil præsenteres klokken 13.

Regeringens medieudspil har været udskudt et par gange. Men ifølge kulturministeren kommer der inden årets udgang et medieudspil fra regeringen.

Og her vil et element være, at mediestøtten i højere grad skal flyttes fra de nationale redaktioner til de lokale. I år blev der udbetalt 368 millioner kroner i mediestøtte til både nationale samt regionale og lokale medier.

- Det er vigtigt at prioritere de lokale og regionale medier, fordi vi kan se, at i den kæmpe udvikling, der har flyttet annoncer fra de danske medier over på de digitale platforme, der er det de lokale og regionale medier, som har sværest ved at finde en bæredygtig forretningsmodel, siger Joy Mogensen.

Ifølge tal fra Kulturministeriet havde Google, Facebook og LinkedIn (Socialt medie med fokus på brugernes karriere, red.) i 2009 omkring en tiendedel af den samlede omsætning fra annoncer i Danmark. I 2020 var det vokset til 42 procent.

Men de regionale og lokale medier slås ikke kun med international konkurrence om annoncekronerne.

De regionale og lokale dagblade har fra 2010 til 2020 tabt halvdelen af deres læsere, mens de lokale ugeaviser har tabt en tredjedel af deres læsere ifølge tal fra Kulturministeriet.

- Fordi de lokale og regionale medier spiller en vigtig rolle i at have en offentlig debat i alle dele af vores land, så lægger vi op til en omfordeling af mediestøtte, der prioriterer de lokale og regionale medier, som er mest ramt af annoncernes flytning over på digitale medier, siger Joy Mogensen.

Hun vil ikke torsdag sætte beløb på, hvor mange millioner hun forestiller sig skal gå fra støtten til de nationale medier til regionale og lokale medier.

Ministeren ønsker heller ikke at annoncere en nærmere dato for, hvornår regeringen medieudspil kommer. Blot at det bliver i år.

Regeringen agter også at lægge op til, at lokale og regionale medier kan samarbejde med DR og TV2's forskellige lokalafdelinger. Det skal ske efter forbillede fra Storbritannien. Her har BBC lavet et lignende samarbejde.

Derudover skal der oprettes en ny pulje af penge til distriktsblade og ugeaviser. Det fremgår ikke, hvor mange penge regeringen vil lægge i den pulje.

/ritzau/