Regeringen vil have flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde, da nogle virksomheder skriger på arbejdskraft.

København. På grund af opsvinget i dansk økonomi er der mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og områder af landet.

Derfor skal flere tusinde på kontanthjælp i højere grad være klar til at tage en tørn på arbejdsmarkedet for at holde opsvinget i gang.

Det fremgår af et udspil fra regeringen, der vil flytte 20.000 flere fra at være aktivitetsparate til at blive jobparate. Dermed skal de i målrettede forløb for at sluses ind på arbejdsmarkedet.

- Jeg hører næsten dagligt om virksomheder, der har svært ved at rekruttere medarbejdere. Uanset hvordan vi vender og drejer disse meldinger, er der brug for handling, så vi ikke gentager historien fra sidste opsving.

- Mangel på arbejdskraft må ikke blive en stopklods for dansk økonomi, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Udspillet med 20 initiativer indeholder også at opkvalificere flere og en fordobling af karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller at sige nej til et job.

Mindre end hver tredje kontanthjælpsmodtager er i dag jobparat. De resterende knap 59.000 personer er aktivitetsparate og står ikke til rådighed.

Som jobparat skal du hurtigst muligt have et job - og hvis det ikke lykkes, skal du arbejde for din kontanthjælp. Er du aktivitetsparat, får du ekstra hjælp.

Der er slet ingen tvivl om, at der fortsat er ledige i Danmark, som kan bidrage ifølge Troels Lund Poulsen.

- Vi har alle et ansvar for, at de kommer i job og får glæde af opsvinget.

- Jeg tror også, at det gør en forskel, at vi nu sender et kraftigt signal til dem om, at vi tror på den enkelte, siger han.

Samlet foreslår regeringen at bruge 100 millioner kroner til de over 20 initiativer i år og 50-60 millioner kroner i årene fremover.

Udspillet skal forhandles med partierne bag beskæftigelsesreformen, da det delvist er finansieret gennem bevillinger derfra.

/ritzau/