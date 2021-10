Regeringen vil med boligudspil bygge 22.000 almene boliger over 10-15 år, flest i de større byer, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i åbningstale.

»De fleste vil blive bygget i de større byer. Alene i Storkøbenhavn kan vores kommende boligudspil betyde en tredobling af nybyggeriet af almene boliger.«

»Tre gange så mange nybyggede familieboliger i København. Typisk 80-90 kvadratmeter. Med en husleje på omkring 8.000 kroner om måneden,« siger statsministeren på Folketingets talerstol.

På den måde vil regeringen forsøge at udbedre problemet med de stigende boligomkostninger og priser i særligt København.

»Danmarks hovedstad er en by, hvor folk rent faktisk lever og bor. Endnu. Det er godt. Og når man ser rundt i verden, er det ingenlunde en selvfølgelighed. Men der er alligevel et problem. Et stort problem. Mange har ikke længere råd til at bo i vores alle sammens hovedstad, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i åbningstale.

Som eksempel på det aktuelle problem med boliger nævner statsministeren Nørrebro i København.

Her koster en gennemsnitlig treværelses lejlighed ifølge salgsannoncer hos større ejendomsmæglere mellem 4 og 6 millioner kroner. En tilsvarende ejerlejlighed koster 3-5 millioner i Aarhus.

»Hvis de er førstegangskøbere, så er det svært. Virkelig svært,« siger statsministeren«

Socialdemokratiet har flere gange fremsat forslag, der skal sikre billigere boliger. Ritt Bjerregaard lykkedes ikke med at bygge sine 5000 billige boliger i København, da hun var socialdemokratisk overborgmester.

Under Helle Thorning-Schmidts SR-regering blev der også indført mulighed for, at en kommune kan kræve op til 25 procent almene boliger i nye boligområder.