Pape præsenterer mandag politiudspil. Det skal tilføre 150 ekstra betjente dedikeret til lokalområderne.

København. Politiet skal bringes tættere på borgerne. Politiet skal blive mere synlige de steder, hvor der er langt til en politistation.

Det er det overordnede formål med det politiudspil "Nærhed og tryghed", som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) præsenterer mandag i Viborg.

Ifølge regeringen skal det sikre, at "politiet kommer tættere på borgerne både lokalt og digitalt".

Der er allerede sluppet forskellige elementer ud fra udspillet.

Tidligere på året sagde Pape, at politistyrken skal tilføres mindst 100 ekstra betjente. I udspillet vil regeringen tilføre 150 nye politibetjente til de 250 betjente, der allerede i dag arbejder med det lokale politiarbejde.

Fremover skal det også være slut med at blive stillet om til en ny medarbejder hos politiet, når man henvender sig som offer og vidne.

I stedet skal der oprettes en særlig borgerrådgiver.

Søndag har Pape til DR Nyheder udtalt, at borgere, der enten ønsker vejledning eller konkret hjælp fra politiet, fremover skal kunne anmode om et besøg af en betjent via politiets hjemmeside.

- Tanken er, at politiet skal ud til borgeren og være til stede og give information og skabe tryghed, siger Pape til DR Nyheder.

Borgerne skal eksempelvis kunne bestille en færdselskontrol, hvis de har oplevet hasarderet kørsel i nærheden af deres hjem.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven for 2018, at der i løbet af en fireårig periode skal ansættes 600 nye betjente.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, har høje forventninger til udspillet.

- Det er på tide, at vi begynder at styrke det lokale og nære politi igen. Der er ingen tvivl om, at det er på det område, hvor politiet har holdt for de seneste år.

- Betjentmanglen har ramt hårdt. Især i landsdistrikterne og i de mindre byer, siger Kofod til Ritzau.

DF ønsker, at antallet af landbetjente bliver hævet over de kommende år, og at nærpolitistationer, hvoraf flere er blevet lukket de seneste år, åbnes igen.

- Det er det afgørende for os, siger Kofod.

Socialdemokratiet har foreslået oprettelsen af 20 nye nærpolitistationer. Ti på hver side af Storebælt.

- Det er positivt, at flere partier er enige med os i, at der skal gøres noget for at få mere nært politi, siger Kofod.

/ritzau/