Mindre og mellemstore virksomheder er ifølge skatteminister Karsten Lauritzen landets største skattesyndere.

København. Kontrollen med små og mellemstore virksomheders (SMV) skattebetalinger skal strammes.

Over en årrække er virksomhederne gradvist blevet fritaget for at bruge revisorer, men det vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) gøre op med, skriver dagbladet Børsen.

- Vi skal diskutere revisionspligten igen, og jeg tror, at det vil føre til, at flere selskaber vil blive pålagt at lave revision, siger han til avisen.

Siden 2006 er revisionspligten blevet lempet tre gange.

Og det har fået antallet af SMV'ere, som er undtaget fra at anvende en revisor, til at eksplodere fra 12 i 2006 til over 123.000 i 2016.

Men snyd og fejl gør ifølge skatteministeren denne gruppe virksomheder til landets største skattesyndere.

Ifølge en rapport fra Skat stod SMV'erne i 2016 for langt den største del af det såkaldte skattegab, der udgør forskellen på det, som borgere og erhvervslivet burde aflevere i skat og de reelle indbetalinger.

Organisationen SMV Danmark mener, at det skyldes, at skattelovgivningen er for indviklet.

Kun en mindre del kan kaldes snyd, lyder det fra vicedirektør Jakob Brandt ifølge Børsen.

Karsten Lauritzen vil efter sommerferien indkalde til forhandlinger om en stramning af reglerne. Og han kan forvente støtte fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

- Vi bakker op om en skærpet revisionspligt. Men vi ønsker også en kritisk gennemgang af lempelserne. De er indført i bedste mening, men alt for mange spekulerer i, at det er risikofrit at snyde, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

/ritzau/