Kriminelle udlændinge skal i fængsel i stedet for at afsone deres straf med fodlænke, mener Inger Støjberg.

Fodlænker skal være fortid på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Det mener regeringen, som i et nyt lovforslag lægger op til at afskaffe muligheden for, at kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold, der overtræder deres opholds- og meldepligt, kan afsone deres straf i fodlænke.

Det skriver DR P4 Midt & Vest.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil skærpe straffen, så man ryger i fængsel i stedet for at kunne afsone med fodlænke.

- Vi ønsker ganske enkelt at skærpe straffene, og vi sender et meget klart signal om, at vi skærper dem netop ved at sende folk i fængsel, i stedet for at man kan sidde på Kærshovedgård, siger hun til DR P4 Midt & Vest.

Personer på tålt ophold er udlændinge, der er udelukket fra asyl, men som ikke kan udsendes, da de ved en tilbagevenden til deres hjemland risikerer at blive udsat for dødsstraf eller tortur.

Det har siden marts 2017 været muligt at afsone sin straf med fodlænke på Kærshovedgård. Det har syv personer benyttet sig af. Det oplyser Kriminalforsorgen ifølge DR P4 Midt & Vest.

/ritzau/