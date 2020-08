I regeringens finanslovsforslag indgår pulje på over ni milliarder kroner, der skal bruges under coronakrise.

Regeringen vil afsætte 9,2 milliarder kroner på finansloven for næste år til yderligere økonomiske tiltag på grund af coronakrisen.

Det fremgår af regeringens udspil til finansloven, som Ritzau har set.

Allerede lørdag luftede finansminister Nicolai Wammen (S) tanker om en såkaldt krigskasse, som skal bruges til at løse udfordringerne ved coronakrisen.

- Regeringen har på den baggrund afsat 9,2 milliarder kroner i 2021 til yderligere kommende stimulitiltag og håndtering af udfordringer afledt af covid-19, står der i finanslovsforslaget.

Nicolai Wammen sagde tidligere søndag aften, mens han var med til at bære eksemplarer af finanslovsforslaget ind gennem vinduerne i Finansministeriet, at partierne skulle være realistiske med deres ønsker til finansloven.

Netop fordi coronakrisen har gjort et solidt indhug i Danmarks økonomi.

Han fastslog samtidig, at der bliver råd til regeringens planer om en ret til tidlig pension og andre tiltag inden for eksempelvis klima.

- Ja, det gør der. Men det bliver jo også en benhård prioritering. Fordi vi skal håndtere coronakrisen og få Danmark bedst gennem den, sagde han.

Nicolai Wammen havde allerede lørdag gjort det klart, at den såkaldte forhandlingsreserve, hvor partierne kan komme med deres særlige ønsker, ville blive mindre end sidste år.

Da havde regeringen afsat en reserve på 2,1 milliarder kroner i sit finanslovsforslag. Men reserven er i årets finanslovsforslag barberet ned til 1,5 milliarder kroner.

Regeringen lægger op til, at dette beløb til forhandlingsreserven skal gælde for finanslovene fra 2021 til og med 2024.

Finansministeren sagde tidligere søndag aften, at der er store udgifter forbundet med at løse de økonomiske udfordringer på grund af coronakrisen samt at sikre velfærden og de klimatiltag, som et stort flertal i Folketinget står bag.

- Derfor bliver det også sådan, at når vi har gjort det, så er der ikke råd til alle mulige andre store og dyre ønsker, sagde han.

Regeringen præsenterer mandag sit forslag til finansloven for næste år. Det sker på et pressemøde i Finansministeriet.

/ritzau/