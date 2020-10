Penge er tiltænkt at gå til kulturlivet og foreninger på socialområdet for at bekæmpe ensomhed og isolation.

Regeringen vil afsætte 50 millioner kroner, der blandt andet skal gå til at bekæmpe ensomhed og isolation under coronaudbruddet.

Pengene er tiltænkt at gå til kulturlivet og foreninger på det sociale område. Det fortæller socialminister Astrid Krag (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) på et pressemøde.

- Vi ved, at den nuværende situation kan føre til ensomhed og isolation. Især for sårbare unge og ældre. Det er en hård tid, vi går ind i.

Kampen mod ensomhed og isolation skal komme bredt ud i samfundet, så vi kommer igennem den her tid, siger Astrid Krag.

Udspillet kommer, dagen før at forsamlingsloftet bliver sænket til 10 fra 50.

Det gælder dog ikke det sociale område. Det tæller blandt andet herberger, kvindekrisecentre, varmestuer, botilbud og væresteder.

Ud over at færre må samles på samme sted, har sundhedsmyndighederne samtidig opfordret til, at man indsnævrer sin sociale omgangskreds.

Der er lagt op til, at Folketingets partier skal inddrages i forhandlinger om, hvordan de 50 millioner kroner skal fordeles.

I foråret blev der afsat 250 millioner kroner til lignende indsatser, da samfundet blev lukket mere eller mindre ned.

De 50 millioner kroner skal ses som et supplement. Det er regeringens plan, at pengene skal ud og arbejde i år.

- For voksne og seniorer vil det kræve sammenhold og kreativitet at holde fællesskaberne i gang, siger kulturminister Joy Mogensen.

- Den ensomhed, som i normale tider er et stort problem for mange, risikerer at blive det for endnu flere.

Så løsningen er flere fællesskaber på en coronasikker måde. Foreninger har siden marts vist, at de kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber, siger hun på pressemødet.

/ritzau/