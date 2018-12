Hvis man søger om familiesammenføring med sit barn inden for tre måneder, er man garanteret opholdstilladelse.

Regeringen vil ændre reglerne for familiesammenføring af børn, så man fremover er garanteret at kunne få sit barn hertil, hvis man søger senest tre måneder efter selv at have fået opholdstilladelse.

Det oplyser Udlændinge- og integrationsministeriet. Forslaget gælder for børn, der har en forælder i Danmark og en forælder i udlandet.

- Man skal tage sit barn med til Danmark med det samme, hvis man vil familiesammenføres.

- Og i hvert fald senest efter tre måneder. Man skal ikke efterlade sit barn i hjemlandet i årevis, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til DR.

Samtidig foreslår regeringen at afskaffe den nuværende regel om, at børn over otte år skal integrationsvurderes, før de kan blive familiesammenført med en forælder.

Loven om familiesammenføring har været til diskussion som følge af flere mediesager.

Blandt andet om den 13-årige pige Mint fra Thailand, der i oktober blev tvunget til at forlade Danmark, selv om hun kunne dansk og ifølge sin familie var godt integreret.

Inden hun blev udvist, boede Mint i Køge med sin thailandske mor, danske stedfar og lillebror.

Regeringens udspil får dog ikke betydning i Mint-sagen, understreger Inger Støjberg, da det kun gælder fremtidige sager.

Hos Dansk Folkeparti er udlændingeordfører Martin Henriksen umiddelbart positivt stemt for forslaget.

- Det lyder okay. Vi skal selvfølgelig se detaljer og se på mulige faldgruber. Men indtil videre er vi positive over for forslaget, som så vil gælde fremadrettet, siger han til Ritzau.

Socialdemokratiet er ligeledes positiv stemt. Udlændingeordfører Mattias Tesfaye glæder sig over, at de nuværende regler bliver skrottet.

Han skriver i en kommentar til Ritzau, at han bakker op om en enkel lovgivning, som let kan forklares og forstås.

Hos De Radikale er udlændingeordfører Andreas Steenberg glad for, at regeringen lemper reglerne, men han mener, at tidsrammen på tre måneder skal droppes.

- Vi er stadig ikke helt i mål, for en del af de familier, der er blevet splittet ad på helt urimelig vis, kan jo stadig ikke blive samlet med det her udspil.

- Det skal være en rettighed for danske statsborgere at have deres stedbørn i deres fædreland, siger Andreas Steenberg.

Dansk Folkeparti mener, at det vil være uansvarligt ikke at have en tidsramme.

- Når man ikke er tilhænger af fri indvandring, skal man bare være ærlig og sige, at uanset hvad vi gør, vil der altid være sager, hvor vi giver afslag til mennesker, der umiddelbart virker søde og rare, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti og De Konservative har foreslået en dispensationsordning, så myndighederne i visse tilfælde skal kunne omgøre en allerede afgjort sag, men det er ikke en del af udspillet.

Regeringen har inviteret Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet til at drøfte udspillet torsdag eftermiddag.

