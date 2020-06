Regeringen vil hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra mandag. Bryllupper må have flere deltagere.

Fra på mandag kan der måske igen komme gang i familiefesterne efter flere måneders corona-nedlukning.

Statsminister Mette Frederiksen foreslår i et brev til partilederne, at forsamlingsforbuddet fra mandag hæves til 50 personer. Men der vil være en række undtagelser, hvor endnu flere personer kan være samlet.

Det gælder alle arrangementer, hvor deltagerne "i det væsentlige" sidder ned. Og hvor arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. Det fremgår af regeringens plan for forsamlingsforbuddet.

Det vil sige, at der fra mandag kan blive åbnet for bryllupper, fodboldkampe med siddende tilskuere og sommeraktiviteter, hvor børnene sidder ned. Her vil begrænsningen dog fortsat være 500 personer.

Af regeringens plan fremgår det, at undtagelsen gælder både indendørs og udendørs arrangementer. Eksempelvis:

- Et bryllup afholdt i en restaurant eller lignende, der står for mad og lokaler.

- En fodboldkamp på stadion med siddepladser.

- En generalforsamling afholdt i et konferencecenter.

- Sommeraktiviteter for børn og unge.

For alle aktiviteterne gælder dog altså en grænse på maksimalt 500 deltagere. Denne maksimale grænse lægger regeringen op til skal fortsætte også i de næste faser af genåbningen.

Det vil sige, at regeringen ønsker at fastholde grænsen på 500 deltagere både ved genåbningens næste fase 8. juli og 8. august.

Dermed er der eksempelvis ikke udsigt til store superligakampe eller koncerter med tusindvis af siddende tilskuere før tidligst i efteråret.

Mette Frederiksen giver i brevet partilederne frem til lørdag klokken 20.00 til at komme med bemærkninger eller bekræfte, om de kan tiltræde regeringens udkast til aftale.

Den endelige udmelding afventer derfor en politisk aftale. Derefter kan de nye regler træde i kraft fra mandag den 8. juni.

Statsminister Mette Frederiksen er selv blandt de danskere, der har planlagt et sommerbryllup. På grund af folketingsvalget valgte Mette Frederiksen at udskyde brylluppet til i år, hvor det igen var i fare for at blive udskudt på grund af corona.

På et pressemøde 21. april sagde Mette Frederiksen med henvisning til eget og andres bryllupper:

- Nu er vi i gang med kontrolleret at åbne vores samfund op i modsætning til mange andre lande. Og med det er der en risiko for, at tingene vil udvikle sig på en måde, der gør, at nogle restriktioner alligevel skal fortsætte, eller at vi bliver nødt til at gå en lille smule baglæns.

- Det håber jeg ikke, og det er heller ikke det, vi arbejder efter. Derfor er svaret, at vi kommer ikke til at kunne give præcise bud på, hvad der præcist sker hen over den her sommer.

- Jeg beklager, og jeg er også en af dem, der bliver ramt af det, sagde Mette Frederiksen.

