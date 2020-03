Regeringen følger både udviklingen i corona-virussen og udviklingen i økonomien tæt, siger Nicolai Wammen.

Hvad skal der til, for at regeringen begynder at genåbne Danmark, så danskerne kan vende tilbage til arbejdspladser, skoler og daginstitutioner?

Det spørgsmål bliver stillet med stadig større hyppighed til regeringens medlemmer. Men det er endnu for tidligt at fremlægge klare scenarier for en genåbning, i en situation hvor smittetallet fortsat stiger.

Det må man forstå på finansminister Nicolai Wammen (S).

På torsdagens pressemøde om flere anlægsinvesteringer i kommuner og regioner fik finansministeren flere spørgsmål om, hvad der skal til, for at regeringen vil lempe på tiltagene i corona-epidemien. Til det siger Nicolai Wammen:

- Regeringen følger situationen fra time til time og fra dag til dag. Vi har foreløbig forlænget tiltagene til påske. Så må vi løbende vurdere, hvad der er behov for. Og hvornår vi igen kan åbne for det danske samfund.

- Det allervigtigste er, at vi får Danmark og danskerne trygt og sikkert igennem corona-virussen. At vi undgår et meget højt dødstal, og at vi samtidig holder hånden under erhvervslivet. Vi følger både sygdommen og det, som sker med erhvervslivet, meget tæt, siger Nicolai Wammen.

