Det smertestillende medicin Oxycodon og Tramadol og andre opioider er de farligste rusmidler i Danmark.

»Det er alarmerende,« skriver statsminister Mette Frederiksen på sociale medier.

Alligevel har regeringen ventet ni måneder med at offentliggøre det.

Konklusionen om, hvor farlige de forskellige opioider er, stammer fra et notat fra de tre retsmedicinske institutter i Aarhus, Odense og København.

Regeringen fik det »alarmerende« notat allerede i juni 2023, men først torsdag i denne uge blev det offentliggjort.

Det møder hård kritik fra De Konservative:

»De har gemt den her rapport, indtil det var opportunt at offentliggøre den,« siger De Konservatives retsordfører, Mai Mercado.

Notatet blev offentliggjort i torsdags, samtidig med at Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard besøgte et misbrugscenter for unge i Greve og fortalte, at regeringen er klar med tiltag mod de farlige opioider inden sommer.

Socialdemokratisk justitsminister Peter Hummelgaard. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Justitsministeren understregede i den forbindelse, at der ikke er tid til, at »vi sætter os ned og venter« på flere rapporter om problemets omfang. Der skal reageres nu, lød det, selvom regering altså indtil videre selv har haft det »alarmerende« notat liggende i ni måneder uden at komme med nogle konkret tiltag.

»Det er ekstremt kynisk. Det er Socialdemokratiets kampagnemaskine,« siger De Konservatives Mai Mercado.

Hvad er konsekvensen?

»Konsekvensen er, at vi er ni måneder forsinket i forhold til at få lavet en indsats.«

Konservativ retsordfører Mai Mercado. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er ikke en nyhed, at opioider er meget farlige, men notatet sætter nyt fokus på lægeordineret smertestillende medicin, fortæller leder af Institut for Retsmedicin i Aarhus, Christian Lindholst:

»Det, der er nyt, og som folk har brug for at blive mindet om, er, at det også gælder opioider, der bliver ordineret som lægemidler til folk med smerter,« siger Christian Lindholst med henvisning til Oxycodon og Tramadol.

»De er faktisk opioider. De tilhører samme gruppe som heroin. De har fuldstændig samme virkningsmekanisme. Det kommer lidt bag på folk, tror jeg, for det er jo noget, man kan få udskrevet af sin læge.«

Derudover er det også nyt, at eksperterne rangerer rusmidlernes farlighed og fastslår, at Oxycodon for eksempel er farligere end kokain og MDMA.

»Det er faktisk første gang, vi har gjort det,« siger Christian Lindholst fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.

Justitsminister Peter Hummelgaard har tidligere sagt, at »der helt klart er behov for en oplysningsindsats« over for unge.

Netop derfor burde han have offentlig notatet om opioider langt tidligere, mener Mai Mercado fra De Konservative.

»Det skaber helt naturligt en opmærksomhed på, hvor farlige de her stoffer er.«

Justitsminister Peter Hummelgaard afviser kritikken:

»Jeg har flere gange i løbet af efteråret meldt ud, at jeg er bekymret for, at vi ser en stigning i misbruget af opioider blandt børn og unge, og at regeringen derfor ser på nye tiltag for at bekæmpe misbruget af opioider,« siger han i et skriftligt svar.

Han er med egne ord »en smule uforstående« over for kritikken fra Mercado, da han i december nævnte, at han havde modtaget en vurdering af, hvor farlige en række forskellige stoffer, herunder opioider, er. Det gjorde han i et svar på et folketingsspørgsmål fra Mercado. Han delte dog ikke vurderingen eller dens konklusioner i svaret.

Hummelgaard forklarer ikke, hvorfor han har ventet ni måneder med at offentliggøre notatet.

Statsminister Mette Frederiksen henviser til svaret fra Hummelgaard.