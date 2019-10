Det var en administrativ afgørelse, at den russiske gasledning Nord Stream 2 er godkendt af Danmark.

Det er ikke den socialdemokratiske regerings ønske, at den russiske gasledning Nord Stream 2 bliver til noget og kan sende millioner og atter millioner kubikmeter russisk gas til Europa.

Onsdagens godkendelse fra Energitilsynet til Nord Stream 2's ansøgning om at lægge sin rørledning over den danske kontinentalsokkel sydøst fra Bornholm var dog ikke politisk.

- Energistyrelsen har ud fra en vurdering af hensyn til miljø og skibsfart truffet afgørelse om at give tilladelse til Nord Stream 2-projektet på en rute, der løber syd om Bornholm på Danmarks kontinentalsokkel.

- Det er ikke en politisk, men en rent administrativ proces, som følger af vores forpligtelser under FNs havretskonvention, skriver klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i en kommentar.

Der er stor og bred modstand mod Nord Stream 2. På klimasiden er kritikerne imod, at gas nu kommer til at spille en stor rolle i Europas energiforsyning i årtier frem.

Men det er også et storpolitisk spørgsmål, da rørledningen gennem Østersøen vil give Rusland større mulighed for at bruge gasforsyning som pression over for østeuropæiske lande og Baltikum.

Samtidig vil det generelt gøre Europa mere afhængige af Rusland, der ellers er røget delvist i skammekrogen oven på sin annektering af Krim, støtte til ukrainske oprører og sin rolle i nedskydningen af et passagerfly fra Malaysia Airlines, der kostede omkring 300 mennesker livet.

- Regeringen er naturligvis opmærksom på de mulige udenrigspolitiske konsekvenser af Nord Stream 2-projektet, særligt at EU-regler skal overholdes og i forhold til Ukraines situation.

- Vores grundholdning er, at vi ikke mener, at EU skal have mere gas fra Rusland. Vi havde derfor helst været denne sag foruden. I den konkrete sag har Danmark dog været forpligtet af international lov til at give tilladelse. Det er en rent administrativ afgørelse, skriver Dan Jørgensen.

/ritzau/