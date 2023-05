I 2020 indgik den daværende S-regering en politisk aftale om, at der skulle laves en undersøgelse af, hvordan dommerne egentlig bruger strafferammen.

Men her snart tre år senere er undersøgelsen igen blevet udsat.

Det står i en mail, som den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaards sekretær onsdag klokken 10:35 sendte ud til de andre partiers retsordførere.

Mailen vækker vrede på Christiansborg.

Justitsminister Peter Hummelgaards sekretær har onsdag sendt mail til retsordførerme i Folketinget, hvor der gøres opmærksom på, at resultat af undersøgelse igen er udsat. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er simpelthen absurd, at man nu udskyder undersøgelsen igen,« siger Mai Mercado, der er retsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Hun bakkes op af Peter Kofod, som er Dansk Folkepartis retsordfører.

»Det er uacceptabelt. De må se at komme op i omdrejninger,« siger han.

Det var i december 2020, at den daværende S-regering i et bredt flertal sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige indgik en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.

Udsat igen og igen S-regeringen og seks partier indgik 15. december 2020 en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.

I aftaleteksten står: Aftaleparterne konstaterer en meget stor afstand mellem strafferammer og faktisk idømt straf – selv i sager af meget grov beskaffenhed. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i 2021 skal iværksættes en uafhængig undersøgelse, der skal afdække forholdet mellem strafniveauet for overtrædelse af straffeloven og de gældende strafferammer samt lovgivers anvisninger om strafudmåling.

Men den undersøgelse er igen og igen udsat. På mail onsdag 17. maj skriver ministersekretær, at resultaterne nu er rykket fra maj i år til august eller september i år.

I den aftale var der enighed om, at der i 2021 skulle nedsættes en kommission, der skulle vurdere, om dommerne giver alt for milde domme i forhold til strafferammen.

Kommissionen blev dog først endelig nedsat i slutningen af 2021.

»Partierne bag politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale har konstateret, at der i dag er meget stor afstand mellem strafferammer og den straf, der rent faktisk bliver idømt ved domstolene,« sagde daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) 2. januar 2022 til B.T., og tilføjede:

»Jeg forventer, at undersøgelsen vil danne et solidt fundament for en efterfølgende politisk drøftelse af, hvad undersøgelsen giver anledning til.«

Men den undersøgelse udsættes altså igen og igen.

'I kommissoriet blev udvalget anmodet om at afslutte arbejdet snarest muligt og senest med udgangen af 1. kvartal 2023. Grundet valgudskrivelsen og den efterfølgende regeringsdannelse har udvalget måttet aflyse en række møder fra oktober 2022 til februar 2023. Fristen for afslutningen af arbejdet blev på den baggrund i første omgang forlænget til udgangen af maj 2023,' skriver ministersekretæren i mailen og slutter:

'Det er imidlertid vurderingen, at det ikke vil være muligt for udvalget at afslutte arbejdet inden for den fastsatte frist. På den baggrund har justitsministeren forlænget fristen til primo august 2023.'

Mai Mercado er dybt frustreret.

Se domme: Så billigt slipper dømte 25. september 2020 ved Retten i Næstved: Forbydelse: 19-årig begår sammen med tre andre vold og voldtægt mod en 15-årig pige i et skur på en skole. Samtidig filmer en anden person det hele og lægger på internettet.

19-årig begår sammen med tre andre vold og voldtægt mod en 15-årig pige i et skur på en skole. Samtidig filmer en anden person det hele og lægger på internettet. Mulig dom: Strafferammen for voldtægt og vold er op til otte års fængsel.

Strafferammen for voldtægt og vold er op til otte års fængsel. Dom: Fængsel i tre år og seks måneder. 9. september 2021 ved Retten i Viborg: Forbrydelse: 51-årig mand gennembanker sammen med en bekendt en anden mand i hans private hjem. Manden får blødninger i hjernen, flere brud på ribbenene og bliver dagen efter fundet død.

51-årig mand gennembanker sammen med en bekendt en anden mand i hans private hjem. Manden får blødninger i hjernen, flere brud på ribbenene og bliver dagen efter fundet død. Mulig dom: Strafferammen for vold med døden tilfølge er 10 år (anklageren gik efter 8 år)

Strafferammen for vold med døden tilfølge er 10 år (anklageren gik efter 8 år) Dom: Den 59-årige fik 6 års fængsel. 2. oktober 2020 ved Retten i Odense: Forbydelse: To kvinder og en mand blev dræbt, da beruset 26-årig i sin tonstunge Porsche Cayenne kørte op bag i de dræbtes bil med mindst 154 kilometer i timen. Han flygtede efter vanvidskørslen.

To kvinder og en mand blev dræbt, da beruset 26-årig i sin tonstunge Porsche Cayenne kørte op bag i de dræbtes bil med mindst 154 kilometer i timen. Han flygtede efter vanvidskørslen. Mulig dom: Op til otte års fængsel for vanvidskørsel med døden som følge.

Op til otte års fængsel for vanvidskørsel med døden som følge. Dommen: Den 26-årige fik tre års fængsel. Kilde: Dombøger og fyens.dk.

»Vi aftalte allerede i 2020, at der skulle laves en undersøgelse, og så har skiftende socialdemokratiske justitsministre bare udskudt den igen og igen. I mellemtiden må ofre se deres gerningsmænd slippe med alt for korte straffe,« siger hun.

Blandt andet har B.T. skrevet om Heidi Smith, der er et af voldsofrene, som har oplevet, at straframmerne ikke udnyttes.

I september 2021 blev hendes eksmand dømt for de her tre former for vold:

En gang for at have givet Heidi Smith så mange slag, at hun faldt om og slog kæbepartiet, da det ramte gulvet.

Anden gang har han taget fat i hendes hår og skubbet hende bagover, så hun slog hovedet ind i et køkkenskab.

Og tredje gang tog han fat i hendes ansigt og pressede hendes overlæbe op mod hendes fortænder, så hun fik en skade på overlæben.

Ud over det har han i alt 13 gange truet hende og hendes nærmeste familie voldsomt på Messenger eller sms.

Han endte med at blive idømt otte måneders fængsel, selvom strafferammen er op til tre års fængsel for volden.

Men fordi han ikke tidligere var straffet, slap han for at skulle bag tremmer.

»Det skal medføre en hård og mærkbar straf, når man bryder samfundets spilleregler. Derfor er det under al kritik, at undersøgelsen nu igen bliver udskudt. Det er simpelthen ikke fair over for ofre og pårørende, at regeringen sylter undersøgelsen, mens de kriminelle slipper billigt for grov kriminalitet,« siger Mai Mercado.

Det har ikke været muligt at få ord fra Peter Hummelgaard om hverken udsættelsen eller kritikken fra retsordførere.

Justitsministeriet vil dog gerne citeres for, hvad der står i mailen til ordførerne, men ellers er der ikke yderligere kommentarer.