Den detroniserede socialdemokrat Mogens Jensen, der i november måtte trække sig som fødevare- og ligestillingsminister, er nu blevet udpeget til en ny post.

I en pressemeddelelse på Kulturministeriets hjemmeside oplyser kulturminister Joy Mogensen (S), at Mogens Jensen er udpeget til at sidde i bestyrelsen for Folketeatret i København. En post han skal dække med syv andre.

»Både nye kræfter og garvede bestyrelsesmedlemmer for fem store teatre har sagt ja til at være med, når teatrene skal videre på deres færd ud at nå nye publikumsgrupper med skønne scenekunstoplevelser. Hver især har de gode kompetencer med sig, som de er villige til at sætte i spil for at gøre teatrene til endnu stærkere medspillere i det danske samfund,« lyder begrundelsen fra Joy Mogensen.

Mogens Jensen kom i efteråret ud i et reelt politisk stormvejr, da det kom frem, at han havde beordret samtlige mink i Danmark aflivet – en ordre, der viste sig at være i strid med loven.

Efter massiv kritik og manglende tillid fra regeringens støttepartier valgte Mogens Jensen 18. januar at trække sig som fødevareminister.

Mogen Jensens rolle i Folketeatrets bestyrelse kommer til at løbe i minimum to år, eftersom at halvdelen af bestyrelsernes medlemmer udpeges hvert andet år.

Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer – som udover Folketeatret tæller Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Den Jyske Opera – er foretaget af kulturministeren, teatrenes medarbejdere og Det Københavnske Teatersamarbejde.