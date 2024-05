Mandag har staten uddelt 634 millioner kroner i grøn statsstøtte til virksomheder for at forhindre udflytning.

Statsstøtte til den grønne industriproduktion er blevet et internationalt konkurrenceparameter.

USA og Kina har skruet voldsomt op for støtten til virksomheder, der leverer på den grønne omstilling, og den danske regering har følt sig kaldet til at følge trop.

Derfor har Danmarks Eksport- og Investeringsfond mandag uddelt 634 millioner kroner i grøn investeringsstøtte til udvalgte virksomheder.

- Det er bestemt ikke med vores gode vilje, at statsstøtte er kommet så højt på dagsordenen. Men det er virkeligheden, og det må vi forholde os til. Vi kan se, at virksomhederne reagerer på den enorme statsstøtte, der gives i USA og Kina, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Støtten skal sikre, at der skabes nye arbejdspladser i den grønne sektor i Danmark, og at de ikke udflyttes til andre lande.

Det har været et kriterie for at modtage støtten, at virksomhederne skal kunne bevise, at de ville kunne få statsstøtte til deres investeringer andre steder.

Derfor fremhæver regeringen, at de 634 millioner kroner i grøn statsstøtte har sikret 800 nye arbejdspladser i Danmark.

Pengene går blandt andet til Siemens Gamesa, der bruger støtten som finansiering i ny produktion i Danmark, der vil skabe 500 arbejdspladser.

USA's store investeringsprogram Inflation Reduction Act, IRA, lægger op til en samlet amerikansk statsstøtte på 369 milliarder dollar over ti år.

Det er en lidt anden størrelsesorden end Danmarks godt 600 millioner kroner.

Danmark kan ikke vinde kampen om arbejdspladser på økonomien, siger Morten Bødskov.

- Det, vi kan konkurrere med, er 25-30 års samarbejde om udviklingen af grøn energiproduktion, veluddannet grøn arbejdskraft, der er fleksibel, og et tæt samarbejde med vores universiteter om udviklingen af grøn teknologi.

Oprindeligt havde regeringen afsat en milliard kroner til puljen, men hele beløbet er ikke blevet uddelt.

Regeringen vil nu vurdere, hvordan de resterende midler skal bruges, siger erhvervsministeren.

/ritzau/