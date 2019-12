Huspriserne ventes at stige lidt mindre end tidligere antaget i år og næste år, lyder det fra regeringen.

De stigende huspriser kommer til at vare ved de næste år, omend stigningerne bliver mindre end tidligere forventet.

Sådan lyder vurderingen fra regeringen i den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse, der er offentliggjort mandag formiddag.

I sin seneste prognose venter regeringen, at huspriserne for enfamiliehuse vil stige med henholdsvis 2,7 procent, 3,2 procent og 3,0 procent i 2019, 2020 og 2021.

For i år og næste år er der tale om en nedjustering i forhold til den forudgående prognose.

I oktober, hvor regeringen fremlagde den forrige udgave af Økonomisk Redegørelse, var forventningen en stigning på 3,1 procent i år og 3,4 procent til næste år.

- Vi er enige med regeringen, og vi forventer, at boligpriserne vil stige med omkring tre procent i år og næste år, skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

På linje med regeringen begrunder privatøkonomen sin forventning med, at der blandt andet er udsigt til fortsat lave renter, som gør det nemmere for flere at købe bolig.

- Renterne er faldet massivt gennem året, og der er udsigt til, at de lave niveauer ikke ændrer sig foreløbigt.

- Læg dertil, at dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med stigende reallønninger, fremgang i beskæftigelsen og boligbyrden (den andel af den disponible indkomst, der bruges til at betale skatter og renteudgifter til boligen) er lav i en historisk kontekst, skriver Brian Friis Helmer.

Også boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit deler regeringens fortsatte optimisme i forhold til yderligere prisstigninger.

- Mange familier har oplevet at kunne købe hus for mere, i takt med at renterne er faldet. Det er hovedforklaringen på, at huspriserne fortsat stiger og ventes også at gøre det i de kommende år, skriver hun i en kommentar.

Tidligere mandag viste tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor, at der i tredje kvartal er blevet solgt 12.109 huse.

Det er ikke set større i de snart 16 år, Finans Danmark har ført statistik med hushandlerne.

Sideløbende med det stigende antal hushandler er gennemsnitsprisen for de solgte huse også steget.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 14.129 kroner per kvadratmeter. Også det er rekord ifølge Finans Danmarks tal.

