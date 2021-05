Danske topembedsmænd tog i oktober til Etiopien for at tale om regeringens plan om asyllejre uden for Europa.

Den danske regering har i hemmelighed været i dialog med Etiopien, Tunesien og et tredje land om modtagecentre for asylansøgere, der skal flyves fra Danmark til et land uden for Europas grænser.

Det skriver Jyllands-Posten. Avisen har fået aktindsigt i en række dokumenter om blandt andet diplomaten Anders Tang Friborgs rejser.

Han skal som migrationsambassadør "åbne døre for et modtagecenter uden for EU", har Udenrigsministeriet tidligere oplyst.

De fleste dokumenter er mørklagte, men i en oversigt over udgifter fremgår turene til Etiopien og Tunesien. Turene bekræftes af en medrejsende embedsmand og af billeder fra det etiopiske udenrigsministerium.

I et referat står der blandt andet, at Friborg sammen med andre danske embedsmænd i oktober besøgte et hemmeligholdt land - det er Etiopien, beretter Jyllands-Posten - for at afsøge "regeringens ambition om eksternalisering af asylbehandlingen".

Eksternalisering betyder, at Danmark vil flytte personer, der søger om spontan asyl, til et sted i udlandet, hvor de skal blive, hvis de får asyl.

Derudover er Anders Tang Friborg med henblik på forhandlinger rejst til eller via Egypten, fremgår det.

Det er problematisk at sende asylansøgere til Etiopien, der har store problemer med at overholde menneskerettighederne. Det mener Jeff Crisp, der er migrationsekspert ved Oxford University. Han er også forhenværende chef i FNs flygtningeorganisation, UNHCR.

- Jeg troede ikke, at noget kunne overraske mig mere, men jeg er overrasket over, at den danske regering har overvejet Etiopien, siger han til Jyllands-Posten.

Hidtil har regeringen afvist at fortælle, hvilke mulige værtsnationer den forhandler med. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har tirsdag været i samråd om netop planerne for et modtagecenter i udlandet.

- Vi har præsenteret vores idé om en ny asylpolitik for en lang række lande i og uden for Europa. Og så har vi identificeret en god håndfuld lande, som vi vil prøve at få en diskussion med. Vi kommer ikke til at sætte navne på de lande, sagde han.

Danmark har dialog med "fem-ti" lande om emnet, sagde han.

Oplysningerne fra Jyllands-Posten kommer frem, inden Folketinget torsdag skal behandle et lovforslag, der gør det juridisk muligt at oprette et modtagecenter i udlandet.

Både De Konservative, Venstre og Enhedslisten siger til avisen, at de mener, at regeringen bør fortælle mere åbent om, hvem der forhandles med, og hvordan forhandlingerne går.

/ritzau/