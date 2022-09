Lyt til artiklen

Det skulle være et af de store tiltag, som skulle sikre Danmark mod flere minksager. Men på to en halv måned er det kun blevet til »en løs snak«.

Regeringen har kun inviteret til et enkelt møde om lempelser af offentlighedsloven, som regeringen ellers præsenterede som et af de tiltag, der skulle sikre Danmark mod nye voldsomme fejl som dem i minksagen.

Desuden har regeringen kun inviteret Venstre og De Konservative til forhandlinger. Ud over Socialdemokratiet udgør partierne de eneste partier i Folketinget, der ikke ønsker væsentlige lempelser i offentlighedsloven.

Mødet fandt sted 6. september, og B.T. erfarer fra kilder, der var til stede på mødet, at der ikke kom noget konkret ud af det. B.T. erfarer, at der var tale om »en løs snak«, hvor der ikke kom reelle forslag på bordet.

Det skaber frustrationer i både rød og blå blok, at regeringen ikke er kommet videre med arbejdet om at lempe offentlighedsloven, men det skaber ligeledes frustration, at kun partier, som ikke ønsker væsentlige lempelser, er blevet inviteret.

»Det her er en spin-regering, som ikke oprigtigt angrer det, der er sket. Den er mere optaget af udmeldinger på Facebook end at bedrive reel politik. Man kan ikke stole på det, regeringen siger,« mener Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti.

Foto: Philip Davali

Et af Dansk Folkepartis krav til en mulig kommende blå regering er, at offentlighedsloven lempes. Derfor er han utilfreds med, at kun Venstre, Konservative og Socialdemokratiet deltager i forhandlinger om netop det.

»Det er som at sætte ræven til at vogte gæs. De tre partier har jo opfundet den mørklægning, som eksisterer i dag. Derfor er det uholdbart, at de ikke inviterer andre ind i det rum,« siger han.

Onsdag kunne B.T. afsløre, at regeringens initiativ med oprettelsen af et nyt demokratiudvalg heller ikke er blevet til mere end et enkelt møde, der blev afholdt 1. september. Her kaldte flere af kilderne indholdet af mødet for en »rundbordssnak«.

Hos SF, som ellers ofte er regeringen venligt stemt, har man mistanke om, at regeringen reelt ikke ønsker at lempe offentlighedsloven, selvom det blev lanceret som et tiltag, der skulle sikre danskerne mod flere skandaler.

»Lægger man det ud til tre partier, som jo reelt ikke vil have mere åbenhed, så skal man ikke forvente at få det,« siger retsordfører for SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, som fortsætter:

»Jeg er skuffet over forløbet. Man signalerer jo, at man dybest set ikke ønsker mere åbenhed,« siger hun.

Foto: Emil Helms

Hos Radikale Venstre har man heller ikke tillid til, at der reelt er vilje til at lempe offentlighedsloven.

»Grundlæggende tror jeg ikke på, at de tre partier kan komme frem til lempelser i tilstrækkelig grad,« skriver retsordfører Samira Nawa til B.T. og fortsætter:

»Derfor synes jeg, at de skal åbne møderne op,« skriver hun.

Hun forklarer, at Radikale Venstre – ligesom de andre partier, der ikke var inviteret – har fået at vide, at de er uden for forligskredsen om offentlighedsloven.

Derfor er de ikke inviteret med. Det erkender Samira Nawa, men siger alligevel, at der ikke er noget i vejen for, at forhandlingerne kan åbnes yderligere op.

Foto: Søren Bidstrup

»Hvis de altså mener det alvorligt med gennemsigtighed og åbenhed,« skriver hun.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) mener dog, at arbejdet indtil videre følger den tidsplan, som han har lagt.

»Mødet (om lempelser i offentlighedsloven) omhandlede nedsættelse af et lovforberedende udvalg, der skal komme med forslag til lempelse af de regler i offentlighedsloven, der regulerer adgangen til aktindsigt i politiske beslutningsprocesser. Drøftelserne herom vil fortsætte i de kommende uger,« skriver Tesfaye til B.T.