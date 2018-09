Regeringen vil nu ruste Danmark bedre til at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke vores demokrati og samfund, herunder valg. Det oplyser regeringen på et pressemøde fredag.

»I andre lande har vis set eksempler på, at der har været gennemført påvirkningskampagner,« siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K), og henviser til Sverige.

Det oplyser han, før han præsenterer regeringens plan med 11 initiativer mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet, med udenrigsminister Anders Samuelsen (L) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Regeringen nedsatte i 2017 en tværministeriel taskforce mod udenlandske kampagner, som skal påvirke danske valg.

»Det handler om at forsvare vores frihed. Det er især Rusland, der anvender ondsindede kampagner for at påvirke vestlige demokratier,« siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

»Det kan være løgne. Vi har set det i USA med præsidentvalget og i Frankrig,« siger Anders Samuelsen.

Danmarks initiativ er inspireret af Sverige og Finland og indebærer blandt andet en præcisering i straffeloven af, at fremmede efterretningstjenesters aktiviteter i Danmark er omfattet af straffeloven.