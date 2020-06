Efter næsten otte timers forhandlinger er et flertal af Folketingets partier enige om klimaaftale.

Et flertal i Folketinget er blevet enig om klimaaftale med principbeslutning om en grøn skattereform med CO2-afgift. Det erfarer Ritzau.

De endelige detaljer udestår fortsat.

Det er op til regeringen at udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger i efteråret.

CO2-afgiften er en af de mange elementer, som skal være med til at sikre, at Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990 bliver en realitet.

Klimaaftalen med CO2-afgiften kom på plads efter næsten otte timers forhandlinger, som begyndte søndag ved 17-tiden hos finansminister Nicolai Wammen (S).

/ritzau/