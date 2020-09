For at få modtagecentre for migranter uden for EU laver regeringen ny ambassadørpost og taskforce.

Regeringen opretter ny ambassadørpost og taskforce, der skal arbejde for at lave modtagecentre for immigranter uden for EU.

Det skriver Udenrigsministeriet.

- En migrationsambassadør kan være med til at åbne døre for Danmarks forslag om en ny tilgang, hvor vi stopper migrantpresset mod Europa og sikrer at reelle flygtninge hjælpes hurtigere og bedre i nærområderne, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

Ambassadøren bliver Anders Tang Friborg, der vil have status af særlig udsending.

Sammen med en taskforce fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet skal han både skubbe på for at få modtagecentre uden for EU samt forbedre mulighederne for at hjemsende afviste asylansøgere.

/ritzau/