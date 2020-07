Uacceptabelt at regeringen pauser corona-undersøgelse, som var forudsætning for genåbning, mener Enhedslisten.

Regeringen har sat den repræsentative undersøgelse af coronasmittens udvikling i befolkningen på pause.

Det viser et notat fra Statens Serum Institut (SSI), skriver Politiken fredag.

17. april indgik regeringen en aftale med Folketingets partier om at udvide første fase af genåbningen.

Her blev det skrevet ind, at "der skal testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen kan følges".

Beslutningen om at sætte undersøgelsen på pause er "et klart brud på den politiske aftale", mener Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Det er helt uacceptabelt. Det er en del af den politiske aftale, og derfor skal vi naturligvis indkaldes til drøftelser i aftalekredsen, før man ændrer på den politiske aftale, siger Peder Hvelplund til Politiken.

- Det her er jo en hjørnesten i hele teststrategien, og det er et særdeles uheldigt tidspunkt at stoppe den repræsentative overvågning af smitten. Lige nu åbner samfundet med høj hastighed, ligesom vi risikerer at stå over for en anden bølge af epidemien, så er vi jo nødt til at vide, hvor udbredt smitten er.

Årsagen til pausen er, at mange af de borgere, der blev indkaldt til coronatest, ikke er mødt op. Andelen af de fremmødte er ifølge Politiken faldet løbende - og i den seneste indkaldelse til undersøgelsen 31. maj er kun 12,9 procent mødt op.

Professor på Rigshospitalet Jens Lundgren håber, at myndighederne hurtigt genoptager stikprøveundersøgelserne, selv om smittespredningen er på lavt blus i Danmark lige nu.

- Jeg vil bare lige minde om, at problemet i begyndelsen af epidemien netop var, at vi ikke opdagede smittespredningen, før det var for sent. Så det er en dårlig i idé at læne sig tilbage, fordi det er fredstid. Repræsentative undersøgelser er det mest centrale redskab, vi har, til at fange problemerne, før det er for sent.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/