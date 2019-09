Regeringen vil over Vestfyn lave en ny jernbane, som dog først vil blive anlagt om flere år.

Regeringen vil i forbindelse med den kommende finanslov afsætte penge til en ny jernbane over Vestfyn.

Udsigterne for den nye bane strækker sig imidlertid nogle år ud i fremtiden, da regeringen først vil bruge de afsatte 147 millioner kroner i 2023.

Samme år venter regeringen at påbegynde anlægget af banen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet.

Ifølge Fyens Stiftstidende kommer der formentlig til at gå mellem seks og syv år, inden banen over Vestfyn - fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart - kan tages i brug.

På trods af de relativt lange udsigter for banen vil transportminister Benny Engelbrecht (S) stadig have selve anlægsloven gennemført i det kommende folketingsår.

- Jernbanen er meget vigtig for at komme hurtigere mellem landsdelene og undgå de forsinkelser, som ofte opstår på Vestfyn, fordi presset på de nuværende skinner er meget stort, siger han til Fyens Stiftstidende.

Den nye jernbane vil reducere rejsetiden for passagertog. I forhold til den nuværende bane forkortes strækningen fire kilometer, og samtidig bliver der mulighed for at køre med op til 250 kilometer i timen.

Samtidig vil den nye bane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane over Vestfyn.

Med forslaget følger regeringen op på aftalen om en moderne jernbane, der er en udmøntning af Togfonden fra januar 2014, som Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten står bag.

Forslaget om pengene til den nye jernbane over Vestfyn er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, der præsenteres onsdag.

Tidligere har det været beskrevet, at anlægsprojektet kommer til at løbe op i 4,8 milliarder kroner i alt.

/ritzau/