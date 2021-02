Trods flere løfter om at se på mindre og regionale genåbninger, har regeringen slet ikke bedt Statens Serum Institut regne på, om de større skolebørn i 5.-8. klasserne kan vende tilbage til skolen. Der er kun bedt om beregninger for afgangsklasserne. Det skaber både ærgrelse og forargelse.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke foretager de beregninger. Jeg havde fået det indtryk, at man netop sad og regnede på de ting,« siger Rasmus Edelberg, landsformand i foreningen Skole og Forældre.

»Der er mange elever, som i stigende grad mistrives derhjemme. Det vil gøre en meget stor positiv forskel for dem at kunne vende tilbage til skolen,« siger Rasmus Edelberg og fortsætter:

»Jeg har brug for netop den viden, så jeg kan forklare vores medlemmer og danske forældre, hvad det betyder at sende deres børn tilbage til skolen. Når man ikke regner på det, så kender vi jo ikke alternativerne,« siger han.

Det er helt grotesk. Jeg har snart ikke meget tillid til, hvad der foregår Lars Boje Mathiesen, sundhedsordfører i Nye Borgerlige

Claus Hjortdal, formand for foreningen Skolelederne, er meget enig.

»Der er brug for, at børnene kommer tilbage hurtigst muligt. Om det så er hver anden dag eller kun nogle steder regionalt, det må man regne på,« siger han og fortsætter:

»Jeg kunne godt ønske mig, at der var en plan på vej for det her område,« siger han.

I de seneste uger har der været politisk pres på regeringen for at åbne samfundet op yderligere. Blandt andet ved såkaldte regionale genåbninger eller 'nålestiksgenåbninger'. For eksempel har det været på tale at åbne for skolernes ældste klasser eller butikker i kommuner med meget lavt smittetal.

Mange børn i 5.-8. klasse glæder sig til denne hverdag igen. Men regeringen har slet ikke bedt Statens Serum Institut om at regne på, hvad det vil betyde for smittetrykket. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Mange børn i 5.-8. klasse glæder sig til denne hverdag igen. Men regeringen har slet ikke bedt Statens Serum Institut om at regne på, hvad det vil betyde for smittetrykket. Foto: Tobias Kobborg

I fredags fik Folketingets ordførere så en plan for, hvad man har bedt Statens Serum Institut regne på. Planen omfatter ikke umiddelbart regionale åbninger, men alene landsdækkende. Og skoleklasserne i 5.-8. klasse er ikke med i beregningerne, står der direkte.

Det, som til gengæld er med i beregningerne, er folkeskolens afgangsklasser, ungdoms- og voksenuddannelser, udvalgsvarebutikker, udendørs kulturinstitutioner og udendørs idræts- og foreningsfaciliteter.

Ifølge B.T.s oplysninger er sundhedsordførerne blevet informeret om, at man ikke umiddelbart ser på regionale muligheder for genåbning.

Sundhedsordførerne på Christiansborg er særdeles utilfredse med, at sundhedsminister Magnus Heunicke ellers i sidste uge lovede, at nu ville regeringen begynde at se på delvise og regionale genåbninger. Men planen for, hvad regeringen har bedt Statens Serum Institut om, viser altså det modsatte.

Denne liste beskriver, hvad regeringen har bedt Statens Serum Institut regne på i forhold til at genåbne. Man kan se i venstre side, at 5.-8. klasserne slet ikke er med. Kun skolernes afgangsklasser er med. Vis mere Denne liste beskriver, hvad regeringen har bedt Statens Serum Institut regne på i forhold til at genåbne. Man kan se i venstre side, at 5.-8. klasserne slet ikke er med. Kun skolernes afgangsklasser er med.

»Det er helt grotesk. Jeg har snart ikke meget tillid til, hvad der foregår,« siger Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen, som forklarer, at regeringen flere gange har lovet at se på mindre genåbninger.

»Det er da også et underligt signal at sende, at man faktisk regner på, om børn i 5.-8. klasse må gå til fodbold, men ikke om de må komme i skole,« siger han.

Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative, er også kritisk.

»Det er slet ikke i orden, at man ikke ser på 5.-8. klasserne. Hvis det ikke kan lade sig gøre nationalt, så kunne man åbne regionalt. Jeg ved, at man frygter at åbne butikkerne, da folk vil krydse kommunegrænsen for at komme derhen, men det gør man jo ikke med skolerne,« siger Per Larsen.

»Det går simpelthen ualmindeligt langsomt for regeringen,« siger han.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, men har ikke fået svar tilbage.