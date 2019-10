Regeringen vil lovgive for at sikre, at eleverne får stemme, hvis de bliver smidt ud af fri- og privatskole.

I knap fire ud af ti sager i skoleåret 2017/2018 blev eleverne på fri- og privatskoler ikke inddraget i det forløb, der førte til, at de blev smidt ud.

Det viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skriver Information.

Nu vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sikre børns rettigheder til at blive hørt i sager, der vedrører dem selv.

- Børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem. Hvis de udskrives ufrivilligt, skal de høres, fordi det er dybt indgribende i deres liv, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

En lignende rettighed gælder allerede for folkeskolen, men ikke for de 120.000 elever, der er indskrevet på fri- og privatskoler.

- Det kan godt være, at barnet ikke får sin vilje, men så har man fået retten til at blive hørt, og det mener jeg, er ret basalt for både afgørelsen og barnet selv, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ifølge hende er det relevant at høre børn og unge på alle klassetrin. Hun anerkender, at der er forskel på, hvordan skoleledelsen skal høre den enkelte elev.

Ligeledes fastslår Børnekonventionens artikel 12, at alle børn skal have mulighed for at udtale sig i sager, som vedrører dem, ligesom deres synspunkter skal tillægges passende vægt i forhold til deres alder og modenhed.

Tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) tog i 2017 initiativ til at styrke vejledningen i at inddrage eleverne på de danske fri- og privatskoler.

Men ifølge EVA har det kun øget andelen af fri- og privatskoleelever, som inddrages i beslutningen om deres udsmidning, med få procentpoint fra 56 til 63 procent på tre skoleår.

Det er ikke tilstrækkeligt, mener Pernille Rosenkrantz-Theil, som nu vil drøfte muligheden for lovgivning på området med Folketingets partier.

