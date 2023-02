(ARKIV) Sundhedsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde efter regeringsseminar på KolleKolle i Værløse, fredag den 3. februar 2023.. I en ny delaftale reduceres priserne på behandling på privathospitaler for at nedbringe venteliste i sundhedsvæsenet. I 2023 reduceres priserne med 12 procent. Herefter er rabatten på 10 procent frem til 1. juni 2025 for det offentlige, når patienter sendes på privathospital for behandling. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde lørdag. Det skriver Ritzau, lørdag den 11. februar 2023.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard