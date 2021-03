»Man skal vænne sig til, at dét at blive testet tit – ganske givet et par gange om ugen – er en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag.«

Sådan lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen i midten af februar i et interview med Berlingske.

Derfor er det ulogisk, at man her en måned senere stadig kun kan bestille tid til en pcr-test ad gangen, mener blandt andre 52-årige Janne Schmidt Nielsen fra Aalborg.

Hun driver sit eget markedsføringsbureau og har en travl hverdag.

Torsdag fortalte hun til B.T., at det er mere end besværligt at finde tid til to test om ugen, når man ikke kan booke mere end en tid ad gangen.

»Hvis det blev gjort lidt mere smidigt, ville der være flere, der blev testet to gange om ugen,« sagde Janne Schmidt Nielsen og tilføjede:

»Det ville være fantastisk, hvis man kunne booke tider 14 dage eller en måned frem. Så kunne jeg planlægge min tid, og så ville det ikke være noget problem for mig at finde tid til to ugentlige test.

Og hun er langt fra alene med det synspunkt.

Regeringen opfordrer til to ugentlige coronatest. Bør det i det lys være muligt at bestille tid til mere end en coronatest ad gangen?

Blandt de over 5.500 B.T.-læsere, der søndag aften har givet deres mening til kende, svarer hele 90 procent ja til, at det bør være muligt at bestille tid til mere end en coronatest ad gangen.

Og regeringen er ikke afvisende.

»Jeg kan sagtens forstå ønsket om at kunne booke flere PCR-tider, og derfor overvejer vi løbende også de tekniske muligheder for at åbne for flere bookinger,« siger justitsminister Nick Hækkerup til B.T.

Han tilføjer:

»Man skal dog være opmærksom på, at hvis det bliver muligt at booke flere PCR-test ad gangen, vil der være risiko for at systemet sander til med bookinger fra personer, som ligeså godt kunne tage en hurtigtest, og ventetiden for de primære målgrupper – blandt andet. personer med symptomer – stiger. Samtidig vil flere bookinger kunne føre til flere afbud og udeblivelser, hvilket vil gøre det sværere at udnytte kapaciteten optimalt.«

Nick Hækkerup påpeger, at der er masser af ledig testkapacitet i øjeblikket.

»Der er over 300 steder i landet, hvor du kan gå ind fra gaden og få taget en hurtigtest – uden at booke tid – og vi har kapacitet til at lave cirka 200.000 hurtigtest om dagen. Derfor vil jeg gerne opfordre borgerne til at anvende den store kapacitet, vi nu har fået opbygget med hurtigtest.«

Janne Schmidt Nielsen håber, at regeringens overvejelser ender med en beslutning om at åbne for, at man kan booke mere end testtid ad gangen.

»Det er vildt positivt, at regeringen overvejer det. For jeg er jo ikke den eneste, der har problemet med at finde tid til to ugentlige test. Det vil betyde noget for rigtig mange mennesker,« siger hun.

»Jeg krydser fingre for, at det bliver til noget.«

»For jeg har faktisk lidt dårlig samvittighed over, at jeg kun bliver testet en gang om ugen. Jeg vil jo helst have styr på. Både for mine kunders, min egen og samfundets skyld.«