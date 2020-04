Ytringsfrihedskommissionen har aflagt betænkning, der overordnet mener, at ytringsfriheden har gode forhold.

Ytringsfrihedskommissionen, der har arbejdet i flere år, har leveret sin betænkning. Den konkluderer, at ytringsfriheden "overordnet har gode forhold".

Den konkluderer dog også, at ytringsfriheden har udfordringer, der blandt andet er ytringssikkerhed. Det vil sige forsøg på at forhindre folk i at ytre sig via chikane, vold eller terror.

- Betænkningen spænder vidt, og regeringen vil sørge for at have kommissionens synspunkter med i det videre politiske arbejde.

- Jeg kan dog allerede nu sige, at regeringen vil se på, om der er behov for at skærpe straffen for trusler, der skal forhindre andre i at ytre sig og deltage i den demokratiske debat.

- For ytringsfriheden er en ret, som vi ikke skal tage for givet, og derfor skal vi som samfund tage markant afstand fra trusler mod ytringsfriheden, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i en kommentar.

Kommissionen nævner ikke mindst, at mange afholder sig fra at deltage i den offentlige debat grundet frygt for chikane og trusler.

- Kommissionen peger på behovet for en styrket retshåndhævelse og en indsats for en bedre debatkultur, og den opfordrer civilsamfundet til at spille en meget aktiv rolle i den forbindelse, skriver kommissionen.

Kommissionen kommer med en stribe anbefalinger og skriver i en tilhørende pressemeddelelse, at der spores en "bekymrende tendens" til at begrænse ytringsfriheden.

- I rapporten advarer Ytringsfrihedskommissionen mod at lovgive om særlige eller ekstreme gruppers ytringsfrihed. De bør i stedet imødegås i det åbne med argumenter, skriver kommissionen i sin pressemeddelelse.

Samtidig bliver der slået ned på den udskældte offentlighedslov, der har begrænset adgangen til aktindsigter fra medier og borgere. Det anbefales at adgangen "øges".

- Jeg opfordrer regeringen til at lytte til kommissionens kloge forslag om, at vi får en reel offentlighedslov, så der kommer langt større åbenhed, skriver Dansk Folkepartis Peter Skaarup i en kommentar til rapporten.

- I dag har vi efter Dansk Folkepartis mening, hvad der svarer til en mørklægningslov.

Kommissionen noterer sig, at en større del af den offentlige debat foregår på sociale medier. Hvilket har givet en debat om disinformation. Det anbefales dog ikke at lovgive her.

- Den danske befolkning er veluddannet og godt rustet til at sortere i informationsstrømmen.

- Desuden er der en høj grad af tillid til de publicistiske medier. Kommissionen opfordrer til, at der fortsat ydes støtte til frie medier, hvis økonomi er under pres - ikke mindst lokalt og regionalt, skriver kommissionen.

/ritzau/