Forhandlingerne mellem VLAK og S er ikke brudt sammen, men intet tyder på, at det giver mening at fortsætte.

Mens regeringen og Dansk Folkeparti ganske hurtigt ville kunne lande en aftale om en sundhedsreform, så gør det sig ikke gældende for Socialdemokratiet og regeringen.

Socialdemokratiet og regeringen står milevidt fra hinanden. Det står klart efter parternes første møde onsdag.

- Vi har opfordret regeringen til at lægge centraliseringsplanerne på hylden og i stedet koncentrere sig om at skabe mere nærhed og bedre kvalitet i vores sundhedsvæsen, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

Finansminister Kristian Jensen (V) konstaterer, at man ser meget forskelligt på tingene.

Han afviser dog ikke at forhandle videre med Socialdemokratiet, selv om der er noget af en stopklods i vejen.

Regeringen vil nedlægge regionsrådene. Det vil Socialdemokratiet absolut ikke.

- Jeg ser gerne for mig, at vi forhandler videre, hvis partierne har et reelt ønske om at lave noget, der løfter kvaliteten og sikrer nærheden, siger Kristian Jensen.

Han afviser, at regeringens udspil fører til centralisering. Tværtimod, mener han.

Nedlæggelsen af de fem regionsråd til fordel for fem forvaltninger betyder blandt andet et farvel til de folkevalgte politikere. I stedet for folkevalgte politikere skal forvaltningerne drives af en udpeget bestyrelse.

Wammen mener ikke, at man får flere sygeplejersker ved at nedlægge det regionale led.

- Det nytter ikke, at det er bestyrelser fra København, der skal tage beslutninger for Nordjylland, Sønderjylland eller Fyn, siger Wammen.

Kristian Jensen mener ikke, at Socialdemokratiet "står på patientens side i denne diskussion".

Sundhedsreformen bliver under alle omstændigheder kun ført ud i livet efter næste folketingsvalg. Det finder sted senest 17. juni.

Hvis Socialdemokratiet kommer til magten, vil man ikke føle sig forpligtet af en eventuel aftale, som blå blok har indgået, fastslår Wammen.

Regeringen har forhandlet med Socialdemokratiet og DF onsdag. Efter mødet med DF konstaterede Kristian Jensen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl, at man hurtigt ville kunne blive enige om en aftale.

Torsdag gælder det Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og SF.

/ritzau/