Klokken 10.30 præsenterer finansministeren med Danske Regioner regionernes økonomiske ramme for 2025.

Regeringen og Danske Regioner har landet en aftale om regionernes økonomi for 2025.

Den bliver præsenteret klokken 10.30 lørdag. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Finansminister Nicolai Wammen (S) vil præsentere den nye såkaldte driftsramme sammen med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), formand for Danske Regioner Anders Kühnau og næstformand Mads Duedahl.

Også ældreminister Mette Kierkgaard (M) vil deltage.

Aftalen kommer lige efter, at regeringen kunne præsentere en ny økonomiaftale for kommunerne med et markant løft til blandt andet velfærd på 3,4 milliarder kroner.

En aftale som finansministeren med stor glæde præsenterede. Som finansminister har Nicolai Wammen indgået i alt seks aftaler med kommunerne - men aftalen for 2025 er han mest glad for, sagde han fredag.

- Det er det største løft af kommunernes driftsøkonomi i 15 år, og der vil kunne ske markante investeringer i den nære velfærd for borgerne, tilføjede han.

Finansministeren kunne for nylig meddele, at det finanspolitiske råderum opjusteres med 11,25 milliarder kroner frem mod 2030.

Regionerne har ligesom borgmestre rundt i flere kommuner råbt op om en presset økonomi.

Blandt andet har udgifterne til tilskudsmedicin særligt tæret hårdt på finanserne.

I 2023 måtte regionerne bruge 1,4 milliarder kroner mere på tilskudsmedicin, end man gjorde året før. Det er 1,1 milliard kroner mere, end der var budgetteret med i økonomiaftalen med staten.

Danske Regioners Anders Kühnau gjorde det klart for blot få dage siden, at pengene ikke er fulgt med de stigende udgifter.

Dermed presses sundhedsvæsenet på sine kerneopgaver som behandling af patienter.

Regionerne vil have staten til at tage en del af ansvaret for de stigende udgifter. Det har netop været et af omdrejningspunkterne i forhandlingerne.

Her har regionerne arbejdet for netop at få staten til at tage en større del af regningen.

/ritzau/