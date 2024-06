Kommunerne har i 2025 flere penge at bruge på børn og ældre, viser ny kommuneaftale indgået med regeringen.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har fredag indgået en aftale for kommunernes økonomi for 2025. Penge til blandt andet velfærd hæves med 3,4 milliarder kroner.

Det fremgår af aftalen, som er præsenteret i Finansministeriet fredag.

Dermed er der tale om et ret markant løft til kommunerne sammenlignet med de seneste år. Sidste år blev den såkaldte serviceramme hævet med 1,4 milliarder kroner.

Servicerammen er de penge, kommunerne kan bruge på alt fra daginstitutioner til folkeskoler, udsatte og ældre samt til miljøindsatser og kollektiv trafik.

Samlet set udgør den kommunale serviceramme ifølge KL 323,6 milliarder kroner.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kalder på et doorstep den nye økonomiaftale for den aftale, han er "suverænt gladest for" at have indgået med kommunerne, så længe han har været finansminister.

Aftalen giver "det største løft i forhold til kommunernes driftsøkonomi i 15 år", lyder det fra ministeren.

- Selv om der er flere penge til velfærd, betyder det ikke, at vi ikke skal se på, hvordan vi bruger pengene klogest, siger Wammen.

Fra KL er der også tilfredshed med aftalen. Formand Martin Damm (V) siger, at han har været med til 11 aftaler for kommunernes økonomi gennem tiden.

- Jeg kan bekræfte, at det her er langt den bedste aftale, der er indgået for landets kommuner, siger han.

- Det er et markant skifte, vi står overfor. Vi kører ned ad den vej, vi har bedt om. Nu kører vi ned ad den vej, der hedder velfærd, siger Damm, der til dagligt er borgmester i Kalundborg Kommune.

Der er ikke udelukkende tale om nye penge. Eksempelvis indgår 500 millioner kroner, som allerede er aftalt i den ældrereform, der kom på plads tidligere i år, med i beløbet på de 3,4 milliarder kroner.

Damm tilføjer, at aftalen ikke "fikser alt".

- Nu kan vi sige med sikkerhed i stemmen, at der er penge til, at der kommer flere ældre og børn, siger han.

Allerede inden aftalen blev indgået, var der lagt op til, at kommunerne kunne se frem til en bedre økonomisk aftale end normalt.

Således meddelte Wammen tidligere på ugen, at regeringen vil skære 1000 årsværk i den statslige administration fra 2025. Og i årene efter skal det tal stige og endnu flere statslige arbejdspladser nedlægges.

Den manøvre gør, at der kan bruges flere penge i den kommunale velfærd. Og den var tiltrængt, mener Damm, som mener, at tiden også er kommet til, at regeringen "begynder at tage sin egen medicin og reducere i den statslige administration".

Også kommunerne skal nedbringe administrationsudgifterne, fremgår det af aftalen. Nemlig med 200 millioner kroner. Så selve realløftet vil være på 3,2 milliarder kroner.

/ritzau/