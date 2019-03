Sygeplejersker skal lokkes til at gå op i tid med bedre vagtplaner og flere kolleger, lyder det.

Der er brug for flere hænder i det danske sundhedsvæsen. Men med en ledighed på under én procent er det ikke ligefrem fordi, der er en kø af arbejdsløse sygeplejersker at tage af.

Det dilemma forsøger regeringen og Dansk Folkeparti at løse i de igangværende forhandlinger om regeringens forslag til sundhedsreform. Og her har de kig på de cirka 40 procent af sygeplejerskerne, der arbejder på deltid.

Det vil nemlig give, hvad der svarer til 1000 ekstra sygeplejersker, hvis 17 procent af de deltidsansatte skifter til fuldtid, lyder det efter torsdagens forhandlinger.

- Jeg tror ikke, at man fra den ene dag til den anden kan få 17 procent til at gå fra deltid til fuldtid. Det kræver nogle grundlæggende ændringer, siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Regeringen ønsker at uddanne flere sygeplejersker, end der bliver i dag. Og så skal forholdene for de ansatte forbedres, så flere får lyst til at gå op i tid, mener Sophie Løhde.

- Der skal være bedre vilkår for at gå fra deltid til fuldtid i forhold til den lokale arbejdstidstilrettelæggelse. Og der skal være bedre mulighed for at bringe sin faglighed i spil.

Dansk Folkeparti taler varmt for at få flere lægesekretærer ud på hospitalerne. De er blevet afskediget mange steder, hvor lægerne i stedet selv skal indtaste oplysninger i it-systemer, anfører gruppeformand Peter Skaarup.

- I dag er der læger, der laver HK-arbejde. Skulle vi ikke få nogle lægesekretærer ind, der også kan lave nogle vagtplaner, der kan få sygeplejersker til at søge ind som sygeplejerske i stedet for at beskæftige sig med noget andet, siger Skaarup.

/ritzau/